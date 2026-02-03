Iñaki López reacciona el tweet de Musk insultando a Sánchez: "Dirty Sánchez es mejor que 'perro sanxe', yo haría merchandising"

Pedro Sánchez anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años y refuerza la seguridad en estas plataformas. Y desde 'X', Elon Musk insulta el presidente español: "Es un tirano y un traidor al pueblo de España".

Este martes, Pedro Sánchez anunció que España prohibirá que los menores de 16 años puedan usar redes sociales, además de introducir otras medidas para reforzar la seguridad y el control en estas plataformas digitales.

El presidente del Gobierno explicó que las redes deberán contar con sistemas de control efectivos y barreras que eviten realmente que los menores se registren o accedan a ellas. También señaló que los directivos de estas empresas dejarán de estar exentos de responsabilidad y podrán ser legalmente sancionados por infracciones cometidas en sus plataformas.

Tras el anuncio, Elon Musk, CEO de la red social X, publicó un mensaje criticando directamente la decisión del Ejecutivo español. "El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España", escribió Musk en su cuenta.

Desde Más Vale Tarde, Iñaki López comentó el tweet de Musk con humor: "Dirty Sánchez es mejor que 'perro sanxe', yo estaría ya en Ferraz haciendo merchandising", bromeó el presentador ante la polémica generada por las redes.

