Iñaki López y Cristina Pardo continúan con sus lecciones de cocina junto al chef con estrella Michelin Carlos Maldonado y hoy cocinan unos huevos rellenos. Una receta sencilla, pero que no ha dejado de ser accidentada y con algunos momentos divertidos.

En el vídeo sobre estas líneas, tienen que sacar las yemas de los huevos ya cocidos y picarlos para preparar el relleno. "Esto me parece labor de chinos, no voy a acabar ni para el sábado", comenta Iñaki López, que asegura que "van a llegar los de laSexta Xplica y me van a pillar aquí".

"La farsa es con lo que vamos a rellenar el producto", les explica el chef, a lo que Iñaki, súper perdido con la receta, le responde que "farsa es lo que estoy yo haciendo".