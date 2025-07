Antonio Maestre, tras aplazarse el debate sobre la reducción de jornada: "No tengo ninguna confianza en que salga adelante"

Antonio Maestre asegura que la decisión de aplazar el debate en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral "pone al Gobierno en su sitio sobre cuál es la realidad parlamentaria" donde, recuerda, "la mayoría no es progresista".

Aunque Yolanda Díaz había expresado su intención de que se debatiera en este periodo de sesiones en el Congreso la reducción de la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a aplazar el debate hasta después del verano.

El motivo, que no tiene los apoyos necesarios para sacar la medida adelante ante el bloqueo de Junts. Con este aplazamiento, desde Trabajo se dan más tiempo para seguir las negociaciones para poner sobre la mesa medidas para las pymes que puedan contentar a Junts.

Para Antonio Maestre, esta circunstancia . El periodista señala que le parece bien que se acometan medidas ambiciosas en materia progresista, si bien apunta que "la mayoría en el Congreso no es progresista".

"Junts no sé si en septiembre se va a hacer progresista, pero no tengo ninguna confianza en que salga adelante esta medida", afirma rotundo Maestre, que considera que la reducción de jornada no saldrá "ni con financiación autonómica".