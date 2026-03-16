Iñaki López y Cristina Pardo comentan su cameo en 'Torrente, presidente': "Santiago Segura también tiene mérito"

Los presentadores de Más Vale Tarde han participado en la sexta entrega de la saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura. La película ha sido el cuarto mejor estreno español de la historia del cine.

El pasado viernes se estrenaba 'Torrente, presidente', la esperaba sexta entrega de la célebre saga dirigida por Santiago Segura. Como señala el presentador, ha sido el estreno más visto en los últimos 11 años y ha conseguido siete millones de euros de recaudación en su primer fin de semana en las carteleras.

Como es habitual, el film cuenta con numerosos cameos que van desde Kevin Spacey, Alec Baldwin y, además, dos muy especiales: Cristina Pardo e Iñaki López. "Sin duda alguna, grandes rostros del celuloide para dar empuje a esta obra de Santiago Segura", afirma el presentador.

"Te estas dejando lo mejor para lo último", apunta Christian Calcerrada. "No en ese orden", apunta Iñaki. El reportero muestra una imagen de Segura, caracterizado como José Luis Torrente, junto a los presentadores de Más Vale Tarde.

Calcerrada indica que 'Torrente, presidente' ha sido el cuarto mejor estreno español de la historia del cine. "¿Cómo creéis que se lo habéis puesto a Santiago Segura?", pregunta Christian. "Santiago también tiene mérito", responde Iñaki, "está muy bien en su papel... no solamente somos nosotros".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.