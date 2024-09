Carlos Maldonado, el chef con Estrella Michelin, cocina en directo lubina con almejas a la marinera. Un plato que, como comenta el nutricionista Pablo Ojeda, "podemos adaptar a todos los precios" y sustituir las "almejas por unas más chiquititas o usar merluza congelada", en vez de lubina.

"Me acaban de comunicar que estas 15 almejas han costado 80 euros", dice Iñaki López, que no puede disimular su cara de asombro, y pide a Carlos Maldonado que no las haga mucho: "Igual las tenemos que volver a hacer la semana que viene. Nos tienen que durar hasta junio", espeta. "¡Madre mía!", suelta alucinado por el precio de las almejas.