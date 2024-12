Iñaki López, sobre la actuación de Bisbal: "Al final sí que ha incorporado a su larga lista de hits el 'Burrito Sabanero', un tema de Bob Dylan"

Más Vale Tarde ha sido testigo del concierto que David Bisbal ha ofrecido en la Puerta del Sol con motivo del espectáculo de luces que se puede apreciar en la sede de la Comunidad de Madrid. En él ha interpretado su nuevo villancico 'Todo es posible en Navidad' y la canción estrella de estas fechas, 'Burrito Sabanero'. Una interpretación que ha despertado el lado más "Grinch" del presentador de Más Vale Tarde Iñaki López: "El burrito sabanero, al final sí que lo ha incorporado a su larga lista de hits, un tema de Bob Dylan".

"Pues nada le dejamos con esta versión de Leonard Cohen de 'Burrito Sabanero'. Concierto 'live', en directo, la Puerta del Sol llena...", ha señalado López, al tiempo que ha añadido: "Bueno, la Puerta del Sol llena con o sin Bisbal, porque yo creo que en Navidad no se puede ni bajar". La también presentadora Cristina Pardo ha reprendido a López por sus palabras: "Iñaki no seas tan destructivo con el pobre Bisbal. Ha cantado para la gente y la gente está allí contenta y nosotros nos alegramos mucho". "Me alegro mucho, me alegro mucho", ha comentado López entre dientes.

"Y por los chavales, que vean a Bisbal, si es que les gusta y oye al final, es una ilusión, no todos los días... Tiene un vozarrón", ha agregado Pardo, mientras que López ha rematado: "Sí, lo hemos notado".