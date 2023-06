La madre de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sufrido un asalto en su casa ubicada en Motril (Granada). La mujer de 72 años encontró su vivienda patas arriba ya que el asaltante, todavía desconocido y que entró sin forzar la cerradura, ha destrozado enchufes, paredes, techos y mobiliario, según imágenes que ha adelantado Relevo. Los vecinos han señalado a este medio queel asaltante aprovechó "que la mujer salió y que no había apenas gente en el bloque".

La Policía Nacional está investigando estos hechos como un acto vandálico, no como robo. Unos hechos que coinciden con que el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid haya declarado procedente el despido de Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales. El juez estima que filtró información confidencial a los medios de comunicación para desacreditar al presidente de la RFEF, que es su sobrino.

Sin embargo, tal como ha señalado en un comunicado, Juan Rubiales ha negado "categóricamente que haya tenido algo que ver, de manera directa o indirecta, con los lamentables hechos ocurridos en el domicilio de la madre del presidente de la Real Federación Española de Fútbol". "Requerimos a la RFEF y a su presidente, Don Luis Rubiales Béjar, como difusores de tales ignominias, para que, sin más dilación comparezcan ante las autoridades competentes y aporten cuantas pruebas tengan en su poder", ha señalado.

Por su parte, Luis Rubiales ha explicado en La Cope que "su madre está bien": "Mi madre es una mujer fuerte". No obstante, ha asegurado que "siente una gran impotencia" ya que él se encuentra en Holanda. "Hablas con ella y está llorando. Lo que te pide el cuerpo es abrazarla, bajar a verla", ha detallado.

Por último, el presidente de la RFEF dice que le "ha dolido mucho". "Y mira que ha sido un año difícil para mí, en el que he sufrido difamaciones, me han acusado de cosas que no he hecho y se va a demostrar que soy una persona honrada", ha zanjado.