El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder autonómico de Ciudadanos, Francisco Igea, ha criticado al líder del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, por mantener a su polémico 'número dos', el representante de Vox Juan García-Gallardo.

"Fernández Mañueco está muy contento", ha asegurado Igea en una entrevista en Más Vale Tarde, donde ha asegurado que el pacto con la extrema derecha fue buscado por el líder regional. "Que nadie se engañe. Cualquiera que conozca su historia política y personal sabe que está contento, mucho más contento que con nosotros". Incluso ha mencionado que la prerrogativa para nombrar o destituir al vicepresidente es únicamente del titular de la Junta: "Él es el responsable".

El vicepresidente de la Junta aprovechó su primera comparecencia en las Cortes de Castilla y León para asegurar que la izquierda apuesta por triturar niños y también mofarse de la profesión de Igea, médico. Le dijo en sede parlamentaria que sus compañeros del Hospital de Palencia tenían que soportarlo haciendo colonoscopias.

"No me sorprende nada. Lo hago mejor en el hospital con sedación que aquí sin sedación. Lo que no puede sorprenderle a nadie es que la gente de Vox sea de Vox", ha dicho.

De cara a las elecciones en Andalucía del próximo 19-J, Igea ha advertido a los votantes: "Tienen que saber que en este momento votar al PP puede acabar siendo votar una coalición con Vox". De la extrema derecha también ha dicho que "hacen política con el miedo al diferente" y que "embrutecen la política". "Esta gente es muy peligrosa", ha aseverado.