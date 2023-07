Más Vale Tarde conecta con Lot Araujo, el hombre acusado de hurto tras utilizar una ambulancia del hospital de Teruel para volver a su casa, que se encontraba a 200 kilómetros de distancia. "Vaya show, no me lo esperaba", comenta su mujer Xana al programa, que explica que su marido se tomó "seis pastillas de golpe" para dejar de fumar y fue ella quien la recomendó visitar un médico.

"¿Qué pensaste cuando le viste llegar a casa con la ambulancia?", pregunta Cristina Pardo, que no puede evitar la risa ante la surrealista situación. "Cuando abrí la puerta le encontré con 4 botellas de aceite de girasol para la freidora que nos habíamos comprado tres días atrás", explica. Un gesto que le hizo salir de casa para agradecer al conductor de la ambulancia que hubieran parado de camino. Pero se encontró que no había conductor. "Le pregunté por el ambulanciero y me dijo que estaba en Teruel", comenta su mujer. Fue entonces cuando le confesó que se había ido con la ambulancia.

"Paré a comprar aceite por el camino. Me paré justo antes de llegar a mi casa", recuerda Lot, para acto seguido explicar que "al montarse en la furgoneta y sentir el aire acondicionado" algo le cambió "en la cabeza" y se fue. "En ese momento no era consciente, no era yo", comenta, y recuerda que comenzó a serlo cuando "llegó la Guardia Civil" a su casa.