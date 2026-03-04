José María Camarero, tras la comparecencia de Sánchez: "Está bien ser previsor y que se pongan sobre la mesa medias económicas"

El periodista indica que ya se han notado las primeras consecuencias del conflicto en Oriente Próximo con la subida del precio de los combustibles.

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles después de que Donald Trump amenace con cortar las relaciones comerciales con nuestro país. El presidente se ha mantenido firme en su posición sobre el conflicto en Oriente Próximo y, además, ante las posibles consecuencias económicas que puede acarrear la guerra, Sánchez ha señalado que existe la posibilidad de que se establezcan medidas económicas, similares a las que se hubo durante la guerra de Ucrania.

José María Camarero indica que, en su opinión, Sánchez está siendo "precavido en el sentido bueno del término". "No se puede obviar lo que puede pasar, no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos qué es lo que está ocurriendo", indica el periodista económico de 'ABC'.

El periodista señala que, por ejemplo, ya se ha visto una subida en los precios de los combustibles y se sabe qué puede ocurrir con el precio de la luz o el gas. "Está bien ser previsor y es importante que se puedan poner encima de la mesa medidas económicas", añade.

Camarero indica que, de llevarse a cabo estas medidas económicas, "hay que revisar cuáles se hicieron bien y cuáles se hicieron regular". El periodista pone como ejemplo la gasolina, "los famosos 20 céntimos de rebaja para todo el mundo, para el que tuviera el Porsche y un Seat". "Evidentemente, eso habrá que revisarlo porque el contexto no es el mismo", concluye.

