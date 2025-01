La historia de Rosita y Patricio, salvados de la DANA gracias a un refugio de la Guardia Civil descubierto en su propia casa

Más de dos meses después se siguen descubriendo historias de lo ocurrido con muchas personas durante la DANA. Una de esas historias que se ha dado a conocer ahora es la de Rosita y Patricio, un matrimonio de 76 y 84 años que lograron salvar la vida gracias a un refugio de la Guerra Civil que había en su casa en Paiporta.

Así lo ha explicado su hija Raquel en Más Vale Tarde, que narra cómo el agua llegó a alcanzar los dos metros dentro de la casa. Además, señala que al romperse el suelo, se creó un socavón por el que se fue el agua en dirección al refugio que desconocían que tenían en el domicilio.

"Mi madre es una heroína porque fue quien levantó del agua a mi padre que es totalmente dependiente, se lo cogió al cuello y se subió encima del somier. Aguantó encima del colchón cinco horas y media. Si no hubiera sido por el socavón, quién sabe, el agua habría llegado al techo, no lo sabemos. Eso fue lo que le permitió darles ese margen de dos palmos de aire para respirar. Mi madre tenía el agua por la barbilla, de hecho ellos ya se estaban despidiendo, pero ella empezó a ver como iba bajando el agua. A las dos y media de la madrugada me llamó para decirme que los rescataron con vida", recuerda.