Sandra Martín-Caro, hermana del copiloto que falleció el pasado fin de semana por el kamikaze de la A-6, ha pedido en Más Vale Tarde "explicaciones" por haber confundido los cadáveres de las dos víctimas.

Su familia se dio cuenta de que la persona que estaban velando no era su familiar y se pusieron en contacto con la familia de la otra víctima. "Nos dijeron que estaba muy mal, pero mi madre y yo queríamos verle", cuenta Sandra.

"A mí me daba igual el estado", insiste Sandra, quien, al verle en el velatorio se dio cuenta de que el fallecido no era su hermano. "Cuando nos dimos cuenta los chicos del tanatorio estaban como nosotros, decían que no les había pasado en la vida", relata.

Así, insiste en que van a dejar el asunto en manos de sus abogados porque están "muy perdidos intentando canalizar toda la situación". "Queremos explicaciones. Lo estamos pasando muy mal", ha añadido Sandra.