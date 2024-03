El inquilino de un bloque de viviendas en Las Gabias (Granada) que permanecía atrincherado desde la mañana de este jueves ha sido detenido en el tercer intento de los negociadores. Se había encerrado en su vivienda tras negarse a ser detenido por la Guardia Civil después de que los agentes se desplazaran al municipio para su arresto por un delito continuado de daños tras varias denuncias vecinales.

Minutos antes de ser detenido, Más Vale Tarde ha hablado con Melanie, una vecina que denunció por acoso a este hombre. La vecina ha contado estar con "mucha tensión" y deseando "verlo salir". Además, ha explicado cómo comenzó ese acoso que ha sufrido.

"Él vive en un puso de alquiler que le ofrecí como inmobiliaria. Me dijo que no tenía familia, que no conocía a nadie. Me ofrecí a ayudarlo y se lo tomó por otro lado. Empezó a acosarme, me enviaba mensajes a altas horas de la madrugada, mensajes subidos de tonos", cuenta. "Cuando le bloqueé me buscó en todas las redes sociales posibles. Ahí comenzaron las amenazas. Me decía que iba a enviar a alguien para que me matara, o que quería verme en la cárcel, que me iba a pasar algo", añade.

Además, cuenta que una amiga de él se puso en contacto con ella a través de Facebook para contarle que era "peligroso". "Me dijo que tras la muerte de su madre él se fue a Ibiza y consumió estupefacientes. Perdió la cabeza y sus amistades", relata Melanie.