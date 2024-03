Erika es una vecina de Fontanar que ya denunció al actual alcalde por acoso en 2019. Tras salir a la luz el vídeo en el que el edil veja e insulta a una trabajadora del Ayuntamiento, la víctima ha explicado a laSexta cómo fue su caso.

Según ha asegurado a laSexta, cuando comenzaron las amenazas no tenían relación porque ella dejó el Ayuntamiento: "Empezó a acosarme, a amenazarme, me intentó pillar con el coche yendo con el niño pequeño. Me veía y me hacía el gesto de 'te voy a cortar el cuello...'".

"Con el vídeo nos sentimos identificadas muchas trabajadoras que no hemos sido las únicas. Agradecemos a estos chicos que han sido valientes que hayan grabado este vídeo", ha explicado Erika, que ha asegurado que hay personas que "por miedo" no se atreven a hablar.

El temor era tal que llegó a instalar cámaras de seguridad en su casa. No obstante, el episodio más grave lo vivió con su hijo: "Iba con el niño pequeño que tenía cuatro añitos a la piscina y él aceleró e hizo como el gesto de darme el volantazo. Tiré al niño a los matorrales y empecé a gritar de los nervios. Se fue con una sonrisa y yo fui a denunciarle".

Así, ha indicado que, aunque "al principio crees que no te va a pasar nada, que son rabietas", posteriormente "no puedes dejar pasar cosas que no se pueden consentir". No obstante, no había las suficientes pruebas y se archivó el caso.

"Son años pasando este tipo de cosas. He estado de baja, con depresión, he tenido que poner cámaras porque tienes miedo de que no sabes qué va a ser capaz de hacer", ha lamentado.