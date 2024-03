Más Vale Tarde habla con Ricardo, un hombre al que el pasado verano le robaron un reloj Rolex, valorado en 15.000 euros. Asegura que "pasó muy rápido y cuando quieres hacer algo ya es tarde. Te queda un trauma bastante fuerte".

"Antes del robo, solía pensar dónde iba a salir o, cuando salía, si era buena idea llevarlo", afirma Ricardo en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que en esa ocasión "estuve muy ocupado con mi vida personal y no lo pensé".

Ricardo explica que, además del corte en la muñeca que le hicieron al tirar del reloj, "quedé inconsciente por un golpe que me dieron atrás en la cabeza". Antes de eso, recuerda que "hubo una aproximación como de colegueo para separarme de mis amigos y cuando me aislaron me distrajeron para no estar pendiente de la muñeca".

"En la discoteca en la que estuvimos tuve un mal presentimiento sobre unas personas", afirma Ricardo, que señala que, tras ver cómo se iban "le quité importancia". El ladrón fue detenido tras perder su teléfono móvil en la huida, pero él no llegó a recuperar su Rolex que, afirma, no tenía asegurado: "Ese tipo de relojes no se puede asegurar, se asegura el producto pero no la persona". Después de esa noche, apunta que "pasé dos meses sin usar reloj, ya una pulsera dudé en usarla. Fue bastante traumático".