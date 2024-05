Begoña Rodríguez, guardia civil que detuvo a Rosario Porto, la madre de Asunta condenada a 18 años de cárcel por la muerte de su hija, cuenta en Más Vale Tarde que algunos compañeros del cuerpo tuvieron dudas sobre su autoría.

"Una compañera me decía "yo no creo que sea ella, es que cae muy bien"", cuenta Rodríguez, quien añade que ella le respondía "que la gente con la que tratamos en este grupo, que son homicidas o asesinos, hay muchos que nos caen muy bien, y eso no quita que hayan cometido algo así".

La guardia civil cuenta que, efectivamente, hay ocasiones en las que tienen pensamientos positivos con los asesinos que tratan. "No son unos monstruos que vayan con un hacha por la calle. Al final es gente normal, como dicen las comunidades de vecinos", comenta