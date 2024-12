Pérez Jácome, alcalde de Ourense: "No reconozco a los periodistas como intermediarios de la información, no quiero perder el tiempo con ellos"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de la formación Democracia Ourensana, ha anunciado la supresión de las ruedas de prensa tradicionales, con periodistas, por comparecencias informativas a través del canal en la red social Youtube de una televisión local de su propiedad, Auria Televisión.

A raíz de esta decisión tan polémica, el alcalde de Ourense se ha justificado en Más Vale Tarde diciendo lo siguiente: "No es que yo no quiere contestar preguntas, simplemente que es que yo no reconozco a los periodistas como intermediarios de la información, la experiencia que tengo con periodistas locales todos subvencionados es que manipulan la información y lo que no voy a hacer es perder el tiempo y encima transmiten una información totalmente adulterada".

Por otro lado, Jácome ha contestado a Cristina Pardo cuando ha sacado a relucir diferentes cuestiones que han estado relacionado con su persona justificando que "es un ejemplo de manipulación". "De todo lo que has dicho no ha habido ninguna condena, solo hay una que todavía no es firme. Soy la lista más votada porque el pueblo me aprecia", ha afirmado.