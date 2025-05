Gonzalo Bernardos denuncia en Más Vale Tarde el uso de su imagen para una estafa de criptomonedas

El economista Gonzalo Bernardos ha denunciado en Más Vale Tarde una estafa que utiliza su imagen para incitar a la gente a invertir en criptomonedas. Esta práctica no es nueva para Bernardos, quien ya ha enfrentado situaciones similares. La estafa se presenta como una noticia, utilizando titulares llamativos que prometen revelar secretos y escándalos. En la falsa entrevista, Bernardos supuestamente ofrece claves para hacerse rico sin esfuerzo, y la política Rocío Monasterio aparece como entrevistadora. La estafa redirige a una página de criptomonedas que solicita un depósito mínimo de 250 euros, buscando robar datos personales.

El economista Gonzalo Bernardos ha denunciado este martes en Más Vale Tarde la existencia de una estafa, que impulsa a la gente a invertir sus ahorros en criptomonedas, en la que no han dudado en usar su imagen y nombre, usurpando su identidad para delinquir.

No es la primera vez que esto ocurre con un rostro conocido, pero tampoco la primera estafa a la que se enfrenta este economista, en la que ve como se aprovechan hasta de su reputación.

Lo que sí es sorprendente, es que usen la imagen de Gonzalo Bernardos, economista y figura destacada en la lucha contra las inversiones en criptomonedas. De hecho, él ha llegado a decir que este tipo de inversiones "son una verdadera tomadura de pelo, confusa y más que arriesgada".

¿Cómo funciona esta estafa?

Se trata de una estafa que se anuncia amparándose en la veracidad que puede dar una persona experta, como es el caso del economista Gonzalo Bernardos. Además, cuelan sus mensajes falsos y ganchos en portales de noticias.

Y esa es la clave, que la estafa se esconde como si fuera una noticia más, del día a día y que podemos ver en cualquier momento en la pantalla de nuestro móvil u ordenador.

Usaban titulares llamativos como: "Escándalo en España, Gonzalo Bernardos dijo lo que la audiencia televisiva no debería haber escuchado". Titulares en los que aparecen los tres pilares necesarios para que pinchemos en el enlace: la promesa de descubrir un secreto, una figura conocida y un escándalo.

Al entrar en la noticia, recordamos que falsa, nos encontramos con una supuesta entrevista en la que el economista habría desvelado las claves para conseguir mucho dinero. "Te diré una cosa. No hace falta trabajar para ser rico. Y si entiendes eso, serás bueno con el dinero", decía el falso Bernardos. "No se requieren ni habilidades ni conocimientos. Dame tu móvil, te registraré en Bit GPT y verás cuánto puedes ganar al final de la entrevista", se podía leer en la falsa noticia que buscaba estafar a la gente.

Otro detalle de esta estafa es la identidad de la supuesta persona que entrevista al economista. Nada más y nada menos que la política y ex de VOX, Rocío Monasterio, que decía: "Suena demasiado bien para ser verdad. Siempre te he visto como una persona honesta y sincera, pero en este caso no te creo".

"Demostraré a todo el mundo que cualquier persona pobre en España puede ganar miles de euros al día", sentenciaba el timo que suplanta la identidad de Bernardos. Y es más, porque se llegaba a asegurar que, solo hacía falta registrarse en la plataforma y hacer un depósito de, como mínimo, 250 euros.

Recordamos que esta entrevista no existe. No la van a encontrar en Internet, porque es una estafa que busca que se acceda a un enlace que lleva a una página web de inversiones en criptomoneda. Una vez allí, hay que rellenar un formulario para conseguir tus datos y, así, comenzar con una gran estafa.