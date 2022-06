El Gobierno ha anunciado que bajará el IVA de la luz, del 10% al 5%, para intentar amortiguar los elevados precios. Tras el anuncio, Más Vale Tarde ha recurrido a la hemeroteca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien hace unos meses respondía así a la demanda del PP de bajar los impuestos: "El momento económico no recomienda el que en este momento se produzcan bajadas fiscales [...] El PP, cuando está planteando una bajada fiscal se está despreocupando de la consolidación fiscal", apuntaba entonces, asegurando que se grabaría la inflación y la deuda.

¿No se podían bajar los impuestos y ahora sí? ¿Qué ha cambiado? Esas son las preguntas a las que ha respondido la propia Montero en el programa, donde ha explicado que en esas declaraciones se refería a una propuesta que había mandado el PP que "proponía una bajada generalizada en los impuestos: deflactar la tarifa del IRPF, bajar la fiscalidad de carburantes, bajada de todo tipo de fiscalidad...".

Así, ha matizado en que su Gobierno propuso hace un año la bajada del IVA del 21 al 10%, medida que no apoyo el PP , y ha recordado que no ha sido hasta abril cuando la Comisión Europea ha permitido bajar el IVA al 5% por una nueva directiva, y por eso el Ejecutivo no ha podido hacer antes.

"Lo que el PP proponía y lo que propone es una bajada generalizada de los impuestos, y por lo tanto mermar las arcas públicas que tienen que repercutir en que podamos acompañar con la bonificación de la gasolina o incrementar el Ingreso Mínimo Vital", ha insistido la ministra.