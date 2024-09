"Nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre: hacer reportajes, investigar y llevarlos a cabo con la mayor profesionalidad de la que somos capaces". Así de tajante se pronuncia Glòria Serra ante las amenazasproferidas contra Daniel Esteve, de Desokupa, que ha tratado de silenciar así el reportaje que el programa está elaborando sobre él y su empresa. Unas amenazas que Atresmedia ya ha anunciado que denunciará.

La presentadora de Equipo de Investigación, que precisamente este viernes estrena su 14º temporada, recuerda que son "casi 500 reportajes a sus espaldas". "No hace falta extenderme más en nuestra profesionalidad", asevera Serra, que deja claro que los intentos de intimidación no van a impedir que su equipo siga llevando a cabo su labor. "Vamos a seguir adelante, como siempre hacemos, nosotros hablamos por nuestro trabajo y no por ningún otro apartado", sentencia.

"No tenemos nada más que hacer que hacer nuestro trabajo y que sea el ciudadano quien libremente opine y si alguien considera que se ha hecho algo mal, por supuesto están los tribunales de justicia para acudir a ellos", zanja la presentadora.