García Albiol explica qué ocurrió con su hijo durante el atropello múltiple en Barcelona: "Acaba cayendo encima del capó y le arrastra"

El atropello múltiple producido este jueves en la previa del encuentro entre el Espanyol y el Barcelona se ha saldado con 14 heridos, de los cuales tres siguen hospitalizados y uno de ellos se encuentra en estado grave. Entre los heridos se encontraba el hijo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en su caso con heridas leves.

Ya pasadas varias horas del incidente, el alcalde ha estado en Más Vale Tarde, donde ha actualizado el estado de su hijo: "Él está bien, tiene un esguince, golpes en el pie y tiene el pie enyesado desde la parte inferior de la rodilla al tobillo".

Por otro lado, García Albiol también ha desvelado cómo se enteró que su hijo estaba involucrado en el atropello: "Yo me entero un poco por instinto de padre. Yo estaba pendiente de ver el partido en casa y a las 21:02, cuando no se sabía nada, le llamé para saber si había entrado, si estaba todo normal y no me cogía el teléfono. Insistí y me acabó cogiendo el teléfono muy nervioso, diciendo que le habían atropellado y que un coche había embestido a la gente como en las Ramblas de Barcelona. Yo me quedé sorprendido, tranquilo porque estaba hablando con él aunque estuviera nervioso".

Por suerte, las heridas han sido leves, pero el alcalde de Badalona ha explicado que su hijo llegó a estar encima del capó del coche: "Yo hablo con mi hijo y me está diciendo que tiene el pie lesionado porque el coche le ha embestido. Él es uno de los que acaba cayendo encima del capó y le arrastra unos segundos, pero es una fase anterior a las que estamos viendo en el vídeo".