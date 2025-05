Los testigos relatan el horror en el atropello múltiple en Barcelona: "He visto a una chica convulsionando"

Los vecinos se siguen preguntando qué pasó. O, mejor dicho, cómo pasó. Cómo pudo la conductora del coche blanco cerca del RCDE Stadium, antes del derbi entre el Espanyol y el Barça, hacer esa huida. Hacer ese tipo de huida. Hacia adelante, atropellando a 14 personas y provocando, en ese momento, el desconcierto, la tensión y el pánico entre la multitud allí congregada.

Entre esas miles de personas que aguardaban la llegada del autobús de su equipo en los alrededores del feudo blanquiazul. Personas como Adriana, quien cuenta cómo vivió todo y las secuelas que ha producido en ella este atropello masivo.

"Puntos, sangrando mucho por la nariz por el golpe... Escuchamos al coche venir hacia nosotros. Corres para adelante y yo decidí ir a la izquierda. El coche, igual", cuenta.

Porque no se sabía qué es lo que estaba pasando en ese momento. "Escuché que había gente herida y con sangre. Un poco caos", afirma uno de los testigos presentes en el momento del atropello.

"He visto a una chica tirada en el suelo, convulsionando. Con su novio, o con un chico que estaba apoyado a ella", cuenta otra joven sobre lo que vio en el suceso.

En la zona siguen siendo visibles las marcas de los neumáticos en el asfalto. Mientras, los vecinos tratan de explicar qué es lo que pasó sin tenerlo todavía claro, y lo achacan todo a un estado máximo de nerviosismo de la conductora.

"Ves a 20 o a 30 tíos rompiéndote el coche y ella tiró hacia adelante", afirma una de las vecinas acerca del atropello masivo en los alrededores del RCDE Stadium.

El hijo de Xavier García Albiol, entre los heridos

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ha confirmado que entre los heridos en el atropello múltiple se encontraba su hijo. "Tiene un golpe importante. Se encuentra bien. Tiene ensayado la pierna de la rodilla hasta el pie".

Fue él uno de los 14 heridos que dejó el atropello. El total de afectados, 17, siendo tres dados de alta médica y los demás trasladados a diversos hospitales. Uno de ellos, está en estado grave y hospitalizado en la UCI. La conductora, por su parte, ya ha sido dada de alta.

La conductora, negativo en alcohol y drogas

Según cuenta Eduard Sallet, comisario de los Mossos y responsable de la Región Policial Metropolitana Sud, la acción fue "fortuita o accidental" al sentirse la conductora "acosada" por la situación. "No es un error de seguridad. Tenemos claro que cuando hay aglomeraciones de personas podemos encontrarnos con supuestos de este tipo. No es el primer caso ni el último, pero lo que no se da es que el conductor apriete el acelerador", ha comentado. La mujer, por su parte, ha dado negativo en los controles de alcohol y drogas.

El partido, el derbi entre el Espanyol y el Barça, se disputó con normalidad toda vez que recibió el visto bueno de Soto Grado, árbitro del partido, y después del anuncio por la megafonía del RCDE Stadium. La victoria del cuadro de Flick hizo, además, campeón de LaLiga al Barcelona