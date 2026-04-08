Garat cree que Irán y EEUU han alcanzado un acuerdo porque "ninguno tiene medios militares reales para continuar la guerra"

El almirante de Flota retirado Juan Rodríguez Garat analiza en este vídeo el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y asegura que ambos países habían llegado a un punto en el que "no tienen más que hacer que acordar la paz".

Donald Trump anunciaba en sus redes un acuerdo con Irán para el alto el fuego. Mientras él asegura que se trata de "un gran día para la paz", desde el lado iraní también se vende como una victoria.

Trump asegura que muy pronto empezarán las negociaciones presenciales al más alto nivel entre ambos países en Pakistán, aunque indica que en ellas no estará J.D. Vance por motivos de seguridad.

Juan Rodríguez Garat afirma que lo que dicen tanto Estados Unidos como Irán "no se parece en nada a la realidad de la situación".

El almirante de Flota retirado señala que ambos "han tenido que aceptar un alto el fuego que supone un gran coste reputacional para los dos porque ninguno tiene medios militares reales para continuar la guerra más adelante".

En este sentido, apunta que mientras "Estados Unidos se ha quedado sin blancos", Irán "tiene muchos blancos, pero se ha quedado prácticamente sin misiles".

Llegados a este punto, considera que "no tienen más que hacer que acordar la paz" o "dar un salto brusco como sería el destruir la civilización iraní, pero evidentemente ese Rubicón no lo va a cruzar Donald Trump porque tampoco es Julio César".

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