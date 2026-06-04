El momento en el que una mujer de 27 años apuñala a otra de 63 en Bolaños de Calatrava: tenía problemas de salud mental

En Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, una joven apuñalaba por la espalda a una desconocida de 63 años. La víctima fue atendida con una herida de arma blanca y la agresora, que ha sido detenida, por cuestiones de salud mental.

En Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, una mujer de 63 años ha resultado herida por arma blanca tras ser apuñalada por otra mujer.

Un vecino de la localidad grababa el momento del ataque con su teléfono móvil, en el que se puede ver cómo la agresora, de 27 años, se acerca hasta la víctima para, sin mediar palabra, apuñalarla. Entre ambas no mediaba relación alguna ni conflictos previos.

Tras el ataque, tanto víctima como agresora tuvieron que recibir atención médica. La primera por la puñalada y la segunda por cuestiones de salud mental.

Tras recibir el alta en el hospital, la atacante ha sido detenida. "El drama, una vez más, de los enfermos mentales desasistidos y abandonados por el Estado. Esa es nuestra vergüenza", apunta Bea de Vicente.

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