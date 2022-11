El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a la CEOE a cerrar cuanto antes un acuerdo salarial con los sindicatos. El recién reelegido presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya se ha mostrado contrario a igualar una subida salarial al aumento del IPC. Una postura que ha mantenido en su entrevista en Más Vale Tarde.

"No pueden subir los salarios igual que la inflación. Un pacto de rentas es ver cómo cada espacio de la sociedad hace frente a la crisis", ha explicado el empresario, que ha ejemplificado sus palabras con el caso del dueño de un bar: "Ese señor la energía que tienen las cámaras, la luz, el aire acondicionado le está destrozando la empresa. Eso también es un drama que no se está contando".

En este sentido, ha indicado que "no es que no tengan que subir los salarios, es que no lo tienen que hacer al nivel de la inflación". "Se están firmando convenios, que son los que realmente tienen rango de ley, se está avanzando", ha añadido Garamendi, que ha llamado a subir los salarios según el sector y se ha mostrado rotundamente contrario a la subida de las pensiones al nivel del IPC: "Es un tema muy serio. Me encantaría que fuera todo bien, pero podemos quebrar el sistema". Puedes escuchar su análisis sobre la economía actual en el vídeo principal de esta noticia.