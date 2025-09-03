Ahora

Francisco Martín, sobre las sanciones por la concentración ilegal contra los migrantes: "Las normas son iguales para todos"

El delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid expone que, durante la concentración, se identificaron a ocho personas y fueron propuestas para sanción. Como indica, "se les aplicará la normativa vigente".

Este martes, las inmediaciones de un centro de menores migrantes no acompañados en el distrito de Hortaleza, en Madrid, se convertían en el escenario de una concentración ilegal convocada por el partido de ultraderecha Vox.

Esta concentración, que había sido prohibida por la Delegación del Gobierno de Madrid, buscaba protestar por la violación de una menor cometida por un menor migrante. Tras esta concentración, la Policía va a sancionar a varias personas que estaban en este acto.

Sobres si se va a sancionar a los dirigentes de Vox que asistieron a esta concentración, Isabel Pérez y Rocío de Meer, Francisco Martín, delegado de Gobierno en Madrid, expone en Más Vale Tarde que "las normas son iguales para todos".

Martín indica que, además de evitar alteraciones del orden público, la policía identificó a ocho personas y propuestas para sanción. "Se les aplicará la normativa vigente igual que a cualquier otra persona que incumpla la norma", añade. El delegado de Gobierno no puede detallar, por protección de datos, si entre las personas identificadas se encuentran las dos dirigentes de Vox.

Iñaki López señala que Vox ha hecho una nueva convocatoria en Alcalá de Henares que, como indica, ha sido bautizada como declaración a los medios para evitar la prohibición. Este acto, de nuevo, busca protestar por una violación, presuntamente, ejecutada por un migrante mayor de edad. En este caso, la delegación no tiene constancia de esta concentración, "pero, no quita que estaremos vigilantes en el caso de que se produzca".

