Fina, afectada por el incendio en Las Médulas, pide que se "declare zona catastrófica" y un "plan urgente de rehabilitación"

El incendio que arrasa Las Médulas, en León, ha calcinado ya 6.000 hectáreas y obligado a desalojar a casi 700 personas. Los vecinos piden que se declare zona catastrófica y exigen un plan urgente para proteger el lugar.

Más Vale Tarde habló con una de las afectadas, Fina Gómez, propietaria de un hotel en Las Médulas. "El día de ayer vimosa cómo nuestro futuro se nos iba, se nos iba nuestro pueblo. Nos sentíamos impotentes, veía como parte de mi vida se iba", relata.

El incendio no sorprendió del todo a los vecinos, pues desde hace años la zona ha sufrido varios "amagos de incendio y lo han tomado de cachondeo", critica Fina, que denuncia que Las Médulas carece de "un plan de incendios estratégico".

"Las Médulas no tiene un plan de incendios para protegerlas, no tienen una brigada continua, no tiene ni una partida económica. Nos han dicho que hasta octubre no vendría una brigada a limpiar un poquito", denuncia.

Por eso, Fina y el resto del pueblo piden que se "declare zona catastrófica", ya que "son muchos los negocios que viven de ello". Además, solicitan un "plan urgente de rehabilitación".