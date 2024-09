Este domingo, el derbi disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Estadio Metropolitano tuvo que ser detenido durante 20 minutos por el lanzamiento de objetos que sufrió el portero madridista Thibaut Courtois por parte de los radicales del club rojiblanco.

El ex guardameta del Real Madrid y colaborador de 'El Chiringuito' Paco Buyo ha comentado en Más Vale Tarde que este tipo de escenas era muy habitual en el fútbol español cuando él jugaba: "A mí me han tirado lavabos, varillas de paraguas con plomo, cristales, petardos... en los años 80 y 90 todo valía". "Como portero, sufrías todo tipo de lanzamientos y agresiones para que no pudieras hacer su trabajo", ha añadido.

Por eso, el ex futbolista gallego ha criticado que, tras décadas de avance, los jugadores del Atlético de Madrid aplaudiesen y celebrasen con esos mismos ultras al concluir el partido: "No entiendo nada, no solo fueron a aplaudirles, sino que botaban con ellos. Me dio mucha pena, porque hemos retrocedido a los años 80, cuando todo valía".

Además, Buyo señala directamente al entrenador del Atleti, Diego Pablo Simeone, y al capitán de los colchoneros, Koke Resurrección, que aseguraron que los radicales lanzaron los objetos como respuesta a una provocación de Courtois al celebrar el gol del Real Madrid: "Simeone y el capitán del Atlético de Madrid (Koke Resurrección) han querido blanquear a ciertos seguidores diciendo que había una provocación. Yo creo que hay que ser contundentes y a los violentos hay que apartarlos de la sociedad y del deporte".

"Jamás la víctima puede tener responsabilidad. Courtois fue la víctima de un lanzamiento de objeto. ¿Que haga un gesto de alegría celebrando un gol es suficiente para que le arrojen objetos? Yo creo que no", ha añadido Buyo, defendiendo al portero madridista.

Asimismo, tiene claro que el Atlético de Madrid podría acabar con el problema de los radicales de forma inmediata. "El Atlético de Madrid lo tiene en su mano, tiene cámaras para controlar todo lo que pasa en las gradas. Si quieren expulsar a la gente que hace daño a su club, tienen las imágenes y tienen que tomar medidas inmediatamente", ha concluido Paco Buyo.