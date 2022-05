Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía, ha reaccionado en Más Vale Tarde a las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que ha dicho que "solo los tontos que siguen con la tarifa regulada por el Gobierno pagan más". "No me puedo creer que se pueda hablar de forma tan imprudente ante un problema tan serio. No son palabras apropiadas del presidente de una gran compañía", ha dicho el experto.

Recuerda además que para poder solicitar el Bono Social tienes que tener una tarifa regulada: "¿Qué pasa, que encima que son familias vulnerables que tienen que ir al pool eléctrico porque lo dice la regulación son tontas?", ha cuestionado Conde-Ruiz.

También ha cuestionado qué pasará cuando se consiga capar el precio del gas y baje el precio del pool eléctrico. "¿Entonces serán tontos los que se quedan con la tarifa libre porque no se han podido pasar a la regulada? ¿Van a permitir a todos pasarse a la factura regulada", ha reflezionado.

También Cristina Pardo ha respondido enfadada al presidente de Iberdrola. "Se ríe y trata de tontos a muchos que todavía no se han enterado de cómo van las tarifas porque son incomprensibles y hechas a propósito para que no sepamos lo que estamos pagando". "No hay quién les entienda, señores de las eléctricas, que mandan unos papeles que son infumables. Ya está bien", ha añadido la presentadora.