En pleno debate sobre la urgencia de topar el precio de la luz, una medida del Gobierno que cuenta con la oposición de las eléctricas y que todavía está a la espera de que Bruselas de el visto bueno al plan de España y Portugal para bajar las facturas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha llamado "tontos" a los españoles que pagan la tarifa regulada de la luz. Concretamente, a 10,7 millones de españoles, que son el 34% de los usuarios totales.

"Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio", ha dicho entre risas Galán. Unas declaraciones que han enfadado a Cristina Pardo, presentadora de Más Vale Tarde, quien ha reaccionado así: "Se ríe y trata de tontos a muchos que todavía no se han enterado de cómo van las tarifas porque son incomprensibles y hechas a propósito para que no sepamos lo que estamos pagando". "No hay quién les entienda, señores de las eléctricas, que mandan unos papeles que son infumables. Ya está bien", ha añadido la presentadora.

Al debate se ha sumado Iñaki López, quien ha aportado un dato importante: "Esta tarifa regulada es un requisito imprescindible para que las familias vulnerables accedan al Bono Social, para poder recibir una ayuda importante".