'El Fleki' y Carolo son los dos amigos de Esther López que Óscar S., el principal sospechoso por la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo, ha introducido durante el interrogatorio con la jueza que lleva el caso.

Carolo es Carlos, el tercer amigo que iba con ellos aquella noche de la desaparición. Las cámaras de seguridad de 'La Maña' le captan entrando en su casa y también captan como no va nadie más, y además estaban sus dos hijos en casa para atestiguar que estuvo ahí.

Óscar le señala como amante de Esther, y lo cierto es que era un muy buen amigo de ella. Como explica la periodista Esther S. Agüero en Más Vale Tarde, ella ha podido confirmar que Esther se sentía a gusto durmiendo con Carlos porque nunca había tenido ningún tipo de problema.

Además, fue Carolo quien el día después de la desaparición preguntó a Óscar si sabía de ella, pues había tratado de contactarla y no respondía. Óscar no se mostró intranquilo tras conocer esta información, un hecho que quedó recogido en el sumario del caso y que suma a las contradicciones de su relato.

En el sumario se concluye que si Óscar hubiese dejado a Esther deambular en ese paraje a horas intempestivas, al ser informado a la mañana siguiente por su amigo Carolo de que Esther estaba ilocalizable debería haber despertado inquietud por el estado de su amiga.

En cuanto a 'El Fleki', cuyo nombre es Miguel, sabemos que trabaja en 'La Maña' y que desde el principio se mostró disponible para la investigación. Fue llamado a declarar ante la Guardia Civil, pero al comentar que no tenía cómo viajar hasta Valladolid los agentes decidieron no tenerle en cuenta porque creían que no había nada contra él. Se da la peculiaridad de que Miguel es primo hermano de Óscar.