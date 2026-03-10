Gurpegui afirma que los "grandes perdedores" de la guerra en Irán "van a ser los gazatíes": "Israel va a quedar con las manos libres"

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, reflexiona en este vídeo sobre lo que significa, especialmente para los palestinos, la guerra contra Irán, su "gran valedor" en la zona.

José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, analiza las novedades en el undécimo día de guerra en Irán.

Entre ellos, el dato de que en Israel hay 11.000 refugios antiaéreos públicos para proteger a los israelíes de bombardeos, mientras que para la población árabe solo hay 37. Una auténtica política de apartheid por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

A propósito de esto, Gurpegui señala en el vídeo sobre estas líneas que los "grandes perdedores" de la guerra en Irán "van a a ser los gazatíes".

No únicamente porque el pueblo palestino pierda el apoyo de "su gran valedor" en el terreno, Irán, sino porque "Israel va a quedar con las manos libres para hacer lo que quiera". Mientras tanto, el experto apunta que el resto de países árabes de Oriente Medio están "desaparecidos en combate".

Como muestra, Gurpegui cuenta que estuvo hace apenas tres meses en Jerusalén. Se alojó en un hotel de la zona árabe del casco antiguo y le llamó la atención que en algunas casas "ya estaban colgando banderas israelíes". "Poco a poco les van arrinconando", afirma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.