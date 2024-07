Alberto Saiz, exdirector de CNI, ha comentado en Más Vale Tarde los principales fallos de seguridad que se produjeron en el mitin donde una bala rozó al expresidente Donald Trump. Y es que hay varios detalles que no se tuvieron en cuenta, desde el montaje del propio escenario, hasta la coordinación a la hora de mandar la alerta de un posible hombre armado en los alrededores.

En cuanto a la localización del escenario, la zona era muy abierta y según los primeros informes de la Policía aseguran que el disparo se produjo desde 130 metros de distancia. El exdirector del CNI ha explicado que "todo apunta hay que hay una fallo en el dispositivo de seguridad, un fallo grande" y que todo radica en el propio diseño del dispositivo.

"No es comprensible que en el radio de 200 metros no haya un control de todos los lugares y sitios donde posiblemente un tirador se pudiera emplazar", ha recalcado. Además, ha aseverado que no se tuvieron en cuenta todas las amenazas y que también hubo un fallo importante en la coordinación una vez que se disparo al republicano. "Yo creo que hay un fallo de diseño y fallo importante de coordinación".

"Si todas las imágenes que hemos visto son veraces y se ha visto a un tirador en el tejado de un edificio con un arma, debió haber una alarma. Una alarma que no llegó al director de la seguridad del evento", ha concluido Alberto Saiz.