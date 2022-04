El equipo de investigación de Más Vale Tarde se ha puesto en marcha para conocer todos los detalles sobre el empresario que habría estafado a decenas de personas con las reformas de sus respectivas viviendas. Al buscar su nombre, comprobamos que sigue trabajando y que en Internet se anuncia como parte de una empresa de reformas, dando incluso un teléfono y una dirección, aunque está incompleta, por lo que no se puede reclamar nada por esta vía.

Sí que hemos observado que cuenta con varias reseñas y todas coinciden en decir que se trata de un estafador. Uno de los afectados dice además que este sujeto trabaja con siete empresas distintas, y ha puesto una reclamación ante la Agencia Tributaria, denunciando la "utilización de un CIF que no corresponde con la denominación de la empresa" y "pagos por transferencia sujetos a IVA de los que no se ha emitido facturas".

En nuestra investigación hemos verificado que solo dos de las siete empresas están registradas, y una de ellas coincide con el nombre que nos ha dado una arquitecta afectada: "Nos cuadraba porque el presupuesto estaba por debajo de la media, pero no de forma exagerada. La primera obra la hizo bien, pedimos presupuesto para otras dos obras...". Es a partir de aquí cuando sufrió la estafa.

En su caso, quiso establecer contacto con los trabajadores de la obra, y estos le contaron que ellos estaban también "allí sin trabajar porque no se les paga". Nuestro equipo de investigación también ha podido hablar con uno de esos empleados. "No me ha pagado dos meses, 2.000 euros que he trabajado para él. Ha engañado a mucha gente", denuncia.

Avanzando en esta cuestión, nos pusimos en contacto con uno de los socios del supuesto estafador, diciéndonos que ya no tiene que ver nada con este empresario y que se desvincula completamente de estos negocios. Nos ha sorprendido esta afirmación dado que, unas horas después, nos ha llamado el abogado del empresario. Nos cuenta que quiere dar su versión de los hechos, asegurando que todo lo ocurrido no forma parte de una estafa. "Es un pésimo gestor, pero no es un estafador", nos ha dicho el abogado Guillermo Peláez.