Esther Redondo, sobre el Comité Federal del PSOE: "Sánchez no contempla un giro en su estrategia, quiere resistir"

La entrada en prisión de Santos Cerdán supone un auténtico terremoto para el PSOE en la semana en la que se celebrará su Comité Federal. A cinco días de una fecha que estaba marcada en el calendario en Ferraz, los ojos están puestos en Pedro Sánchez ante la posibilidad de que este caso pueda hacer saltar por los aires la legislatura y obligar a una convocatoria electoral anticipada.

Sin embargo, Esther Redondo aclara que la hoja de ruta de Sánchez sigue intacta y que el Gobierno es "tajante" en que "no va a haber adelanto electoral": "El mensaje que se traslada en Moncloa es que Sánchez tiene la determinación de gobernar hasta 2027".

"A día de hoy, Sánchez no contempla un giro en su estrategia. Quiere resistir", añade la periodista de laSexta, que aclara que la cúpula socialista cree que no hay motivos para que el Gobierno caiga, ya que "están convencidos en que no ha habido financiación ilegal del PSOE".

No obstante, pese a que no se valore el adelanto electoral, este en este Comité Federal habrá "cambios importantes" en el PSOE que irán más allá de la secretaría de Organización.

"Sánchez va a anunciar nuevas medidas de control interno para que se repitan casos como el de Santos Cerdán", concluye Esther Redondo.