Esteban Urreiztieta, sobre el supuesto intento de envenenamiento de Bárcenas en la cárcel: "Lo enclava en el operativo policial"

El extesorero del PP ha sido entrevistado por el subdirector de 'El Mundo'. En la entrevista expone el trato recibido en Soto del Real, donde sufrió, por ejemplo, cacheos desnudo o lesiones en las muñecas por apretarle en exceso los grilletes.

Este lunes ha dado comienzo en la Audiencia Nacional el juicio del caso Kitchen. Por ese motivo, Más Vale Tarde conecta con Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo' y que, además, fue el periodista que destapó este caso. El periodista ha tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con Luis Barcenas, cuya entrevista ha sido publicada en su medio.

"Una de las cosas más interesantes que dice en esa entrevista es que está absolutamente convencido de que, sin el conocimiento y el consentimiento de la cúpula de su partido, nada de todo esto hubiera tenido lugar", señala Iñaki López, apuntando a que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal "sabían perfectamente lo que estaba organizando Fernández Díaz y sus secuaces".

"Esa es la pregunta del millón que yo le formulo en la entrevista", expone Urreiztieta, "si una operación de esas características se podía llevar a cabo sin el conocimiento del presidente del Gobierno". El periodista indica que Bárcenas responde que "efectivamente, solo con la autorización de las más altas instancias del PP se pudo haber desarrollado algo parecido".

Barcenas cuenta que le robaron documentos vinculados a la caja 'B' del partido "y, al menos, una grabación en la que él dice que aparecía realizando entregas de dinero negro procedentes de esa caja 'B'". Cristina Pardo, por su parte, destaca que Bárcenas expone en la entrevista "la presión que ejerció el PP cuando él estaba en prisión, porque él dice que los funcionarios le daban un trato diferencial a peor e incluso habla de un intento de envenenamiento".

Urreiztieta señala que el extesorero del PP cuenta en la entrevista que, a pesar de no sufrir alergias, en Soto del Real sufrió un shock anafiláctico "en pleno desarrollo de la operación Kitchen". "Sin género de dudas lo enclava en el operativo policial", añade el periodista, "dice que las casualidades no existen".

El subdirector de 'El Mundo' expone que el dispositivo policial "está reconocido por todos los protagonistas". "La única línea de defensa de los investigados es que ese operativo tenía como finalidad la búsqueda del supuesto dinero oculto de Bárcenas", señala, pero esto queda desmontado dado que "nunca se comunicó a la Audiencia Nacional la existencia de ese despliegue y nunca el material que se le intervino a Bárcenas fue puesto a disposición del juez".

El periodista indica que Bárcenas pudo comprobar que la operación Kitchen fue exitosa "en tanto en cuanto le robaron documentos y grabaciones". El extesorero del PP sostiene, además, que esas grabaciones son con altos cargos del partido haciendo entregas de dinero. "Esa sustracción de documentos y grabaciones pudo permitir a Mariano Rajoy gobernar varios años más", añade, "y por eso Bárcenas en la entrevista interpela, directamente, a los mandos policiales que intervinieron en la Kitchen". "Dice que lo que tienen que hacer es decir lo que robaron y devolver la parte que se han quedado y mantienen oculta", concluye.

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