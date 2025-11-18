La estafa de una falsa administradora de fincas a varias comunidades de Viladecans: se habría llevado casi 800.000 euros

Ascensores a medio construir y obras sin terminar. Así se han quedado varias comunidades de vecinos de Viladecans después de que una falsa administradora de fincas les haya estafado presuntamente casi 800.000 euros.

En Viladecans, Barcelona, una administradora de fincas habría estafado miles de euros a varias comunidades de vecinos, que se enteraron porque su edificio estaba de obras y los trabajadores se quejaron porque no cobraban.

El resultado en estos bloques es obras sin terminar, algunas hasta dentro de muchos años, a pesar del esfuerzo económico de sus vecinos durante años de derramas. Entre ellos, proyectos de ascensores para personas con movilidad reducida que se han quedado a medias.

La presunta estafadora se enfrenta a 33 denuncias, mientras otras fincas todavía no han podido denunciar porque la presunta administradora, que no estaba colegiada, no les da las cuentas.

Según estas denuncias, habrían desaparecido casi 800.000 euros. La situación es tal que incluso el Ayuntamiento de Viladecans ha decidido personarse como acusación particular, pues había dado ayudas para la rehabilitación de algunas de estas fincas.

Además de todo esto, ahora los vecinos se enfrentan a otro desafío: encontrar un nuevo administrador de fincas, una tarea que no les está resultando nada fácil.

Respecto a la presunta administradora, ha declarado voluntariamente ante los Mossos d'Esquadra y se encuentra perfectamente localizada, si bien no ha estado en ningún momento en calidad de detenida.

