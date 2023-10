El hombre detenido por la Policía Nacional por agredir sexualmente a su propia bebé de pocos meses de edad y ofrecerla a terceros enviaba escalofriantes mensajes con menores de edad. laSexta ha tenido acceso a los mismos y estos desvelan que el violador mantiene una conversación con menores, así como recibir terribles propuestas: "Me gustaría probar el incesto o zoo".

El agresor usaba las redes sociales para tratar de contactar con jóvenes, incluso menores de edad. En un mensaje, incluso él quería tener relación sexual con una menor de 14 años. La niña le explica en la conversación que ella "tiene 14 años". A esto él contesta: "No tengo problema si tú no la tienes". "Yo no", le contesta la menor con un emoticono de corazones.

En otro mensaje, una mujer le asegura que está interesada en "probar el incesto o zoo". El acusado le contesta en otro mensaje con una pregunta: "¿Por qué no ambas?".

Cabe recordar que en el análisis del material intervenido del detenido, los agentes encontraron vídeos en los que el detenido agredía sexualmente a su hija, además de múltiples conversaciones en las que ofrecía al bebé a terceros para que hicieran lo mismo. Fue la Policía de EEUU quien detectó que compartía imágenes sobre explotación sexual a menores de corta edad a través de diferentes redes sociales.