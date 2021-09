Yurena y Eli Torres son dos hermanas de El Paraíso que contaron hace una semana cómo lo habían perdido todo: sus pertenencias y sus recuerdos, junto a sus viviendas. Ellas fueron de las primeras evacuadas por la erupción del volcán y hoy, en Más Vale Tarde, una de ellas ha explicado cómo han vivido estos días.

"Ya no pienso en que me quiero ir, sería lo fácil hacer como si no hubiera pasado nada. No me voy, me quedo aquí, todos unidos", ha explicado Yurena, quien ha reconocido que lleva ocho días con altibajos, llorando y con la sensación de querer volver a casa sabiendo que no lo podrá hacer.

Asegura que su día a día es "una película de terror", pero agradece el apoyo que se brindan en grupos de personas afectadas. "Nos ayudamos y nos consolamos", cuenta. Además, afirma que se sienten arropados, que no les falta ni ropa ni cosas para el nuevo hogar que puedan formar después de haber perdido el suyo.