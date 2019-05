¿Tendrá que vender el Partido Popular su sede de la calle Génova en Madrid tras el 28A?

Ignacio Escolar, director de eldiario.es, interviene en el programa para hacer un análisis de una jornada poselectoral. La ministra socialista Carmen Calvo asegura que el PSOE busca gobernar en solitario, a lo que Escolar responde que "la intención del PSOE no es nueva, la han repetido durante la campaña electoral, es gobernar en solitario".

Además, Escolar apunta que "va a ser muy difícil ver" un gobierno entre el Albert Rivera y Pedro Sánchez: "La mayoría de los votantes del PSOE, según las encuestas, prefiere un pacto hacia la izquierda". Lo que pasa es que Pedro Sánchez no quiere casarse con un gobierno que tenga que formar con ministros y ministras de Unidas Podemos", indica el entrevistado.

En el Partido Popular, tras el batacazo que se ha llevado en las urnas, han surgido voces críticas que piden que el partido vuelva a la centralidad. "Eso significa que se ha ido el PP y que no es ni moderno, ni centrado ni moderno a todos".

"La campaña de Pablo Casado ha sido protagonista por las mentiras, por su radicalidad junto la ultraderecha y que ha pagado una carisma factura en las urnas", explica Escolar.

¿Habrá cambios en el PP tras los resultados electorales?

Respecto al devenir de la formación de Casado, Escolar indica que "no tiene sentido que a un mes de unas elecciones autonómicas o europeas se tumbe al líder del partido", pero considera que "le espera un cambio de liderazgo" y que "lo tiene tremendamente difícil" al haber sacado el peor resultado electoral desde Alianza Popular en 1979.

La situación de pocos diputados en el Partido Popular también puede llevar a la formación a hacer cambios: "Es un problema de números. Tiene unos ingresos por subvenciones infinitamente menores a los que ha tenido en estas últimas décadas y no va a poder mantener el número de sobresueldos legales, el mismo número de asesores y una sede en Madrid en la calle Génova". "No me extrañaría que acabasen vendiendo la sede", concluye Escolar.