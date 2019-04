El PSOE intentará gobernar en solitario: "Tenemos mayoría más que suficiente para ser el timón de este barco"

Primera duda despejada. Lo ha hecho este lunes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, partidaria de que el PSOE intente gobernar en solitario tras lograr 123 escaños en las eleccionesgenerales. "Hemos probado esta fórmula ya con muy buenos resultados", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser.

"Seremos un gobierno progresista, somos la izquierda de gobierno, por eso peleamos en el seno del PSOE, para no ceder ese espacio" a Unidas Podemos. Por ello, ha dicho, "es necesario encontrar cuatro años de tranquilidad, de sostener el crecimiento de la economía española y que la crisis social también vaya remitiendo".

Calvo apuesta por continuar con la fórmula de gobernar en solitario.

"Quedan muchos días y Unidas Podemos también ha ido avanzando en comprensión", ha destacado Calvo, al ser preguntada si la fórmula con el partido de Pablo Iglesias será un gobierno de coalición. Ha considerado que "hay respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco", y sobre la debacle del PP y sobre Vox, Calvo ha afirmado que "la ultraderecha se ha pegado un tiro en el pie".

También la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha insistido en esa opción, la de gobernar en minoría, si bien ha apuntado que "no hay ninguna prisa" a la hora de tomar decisiones sobre posibles opciones. Narbona ha subrayado que España necesita "un gobierno fuerte" y "un horizonte de estabilidad" para acometer los desafíos que hay por delante, sin dar pistas de si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se inclinará por un gobierno con Unidas Podemos o por buscar el apoyo de Ciudadanos.

El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha dicho en otra entrevista en Telecinco que la "ambición" de Pedro Sánchez ha sido siempre gobernar en minoría como ya hizo en la anterior legislatura con 84 diputados, "Siempre hemos aspirado, lo hemos dicho en campaña, que queríamos un proyecto autónomo y nos gustaría que así fuera, pero entendemos que hay que buscar acuerdos", ha manifestado el dirigente del PSOE.

Ábalos descarta contar con el apoyo de Esquerra.

Ante la posibilidad de formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, como ha planteado su líder, Pablo Iglesias, Ábalos ha apuntado que no daría una mayoría absoluta ya que la formación morada tiene 42 diputados. Respecto a la posibilidad de encontrar el resto de apoyos en ERC, que ha obtenido 15 escaños, el secretario de Organización del PSOE lo ha descartado. "Por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar", ha garantizado Ábalos.

UP sobre un gobierno del PSOE en solitario: "Puede llevar a una situación de bloqueo".

Desde la formación de Pablo Iglesias, la diputada electa por Gipuzkoa Pilar Garrido ha afirmado que la posibilidad de que se diera un gobierno del PSOE en solitario "puede llevar a una situación de bloqueo". "Los gobiernos monocolor del bipartidismo no tienen demasiado sentido", ha añadido.

Sánchez reúne a la Comisión Ejecutiva

A las cinco de la tarde de este lunes, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reúne a la Comisión Ejecutiva Federal del partido para hacer balance de las elecciones. Aunque Sánchez salió anoche a celebrar la victoria socialista será esta tarde cuando llegue el análisis de los resultados y la rueda de prensa correspondiente. Ahí podrán desvelar los dirigentes socialistas las primeras pistas sobre los pactos que esperan fraguar para seguir gobernando al frente de La Moncloa, después de que Ciudadanos ya haya asegurado que no va a hacer presidente a Sánchez.

Villegas no descarta hablar con el PSOE

Inés Arrimadas ha rechazado un pacto con el PSOE, aunque el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, no ha descartado hablar con el PSOE. Sin embargo, cree que la decisión ya está tomada y que los socialistas gobernarán con Unidas Podemos. Asumen que Ciudadanos irá a la oposición.

Pedro Sánchez dejó claro durante la celebración en Ferraz que "no pondrán cordones sanitarios". "No vamos a hacer como ellos que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista, la única condición será respetar la Constitución", señaló ante los simpatizantes y militantes que gritaban "con Rivera no".