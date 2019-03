Soraya Rodríguez, crítica con la gestión del conflicto catalán: "Era lógico que ante una discrepancia tan grande el PSOE no contase conmigo"

Soraya Rodríguez deja el PSOE porque no puede "depender del secesionismo" catalán. Asegura que, dentro de la formación, llevan "dos años de tomar decisiones trascendentales dentro del partido" y que su posición "ha sido siempre absolutamente clara".

La ahora exdiputada ha hecho referencia al Comité Federal después de las elecciones de 2015 donde se presentó una "resolución de líneas rojas que planteaba que nunca pactaríamos con el independentismo ni contaríamos con sus votos". "Sospechábamos que estaban preparando el mayor golpe institucional contra el ordenamiento jurídico y la constitución española", manifiesta la política.

Además ha expresado su preocupación por la cuestión catalana: "España vive una situación muy difícil y compleja, que necesita solución al reto de Cataluña", y apunta que su posición es "minoritaria dentro del partido".

"Todo el mundo sabía que yo no iba a repetir. Era lógico que ante una discrepancia tan grande el partido no contase conmigo y era honesto, por mi parte, no querer participar ya de este proyecto", argumenta Rodríguez, quien asegura que no ha llamado a Pedro Sánchez porque "hace mucho que no hablamos de nada".

Sobre si le han llamado de Ciudadanos o algún otro partido para "ficharla", asegura que no. "Mi decisión es dura, personal, para seguir expresando lo que creo fuera", explica Rodríguez, aunque termina optando por no descartar tomar parte en otra formación política: "No sé si me alejaré de la vida política que se puede hacer desde muchos sitios".