Iñaki López y Cristina Pardo conectan en directo con Jordi Évole, cuyo peinado sorprende al presentador. "¿Te pillamos recién levantado? Digo por el peinado, la raya en medio hoy te ha salido regulera", bromea López.

Un comentario que preocupa al periodista: "¿Estoy mal?", pregunta. "Yo sobre los peinados de los demás opino poco", apunta por su parte Pardo, mientras que López afirma que está "informal, desenfadado, pero bien".

No obstante, Évole no se queda tranquilo y finalmente opta por mirarse en su teléfono móvil en pleno directo: "Yo quiero salir bien en vuestro programa, no quiero salir ahí hecho unos zorros", sostiene. Puedes ver el divertido momento en el vídeo que ilustra estas líneas.