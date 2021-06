Ante el inminente final de la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno por parte del buque Ángeles Alvariño, el portavoz de la familia de las niñas, Joaquín Amills, advierte en Más Vale Tarde de que la familia no tiene los medios para continuar rastreando el océano y avisa de que, si el barco oceanográfico se marcha para volver en unos meses, "la dificultad la vamos a ampliar muchísimo más".

"Es necesario terminar con ese cierre", apunta el también portavoz de SOS Desaparecidos, que señala que "es más el del sujeto que el de Anna". "Anna sabemos que está con Olivia", afirma Amills, casi una semana después de que se hallara en el mar el cuerpo sin vida de la mayor de las hermanas secuestradas por su padre. "Nos conformamos, fue un milagro encontrar a Olivia, fue la solución de saber la verdad", añade.

Así, el portavoz manifiesta su convencimiento de que, aunque finalmente no se encuentre el cuerpo de la menor de las pequeñas, "con Olivia estará Anna", pero lanza una advertencia: "Sí hay que cerrar el ciclo de su asesino, porque si no va a quedar en la especulación, va a quedar en el miedo continuo".

En este sentido, Amills se muestra convencido de que Gimeno "terminó con su vida" pero apunta que "no lo sabremos si su cuerpo no lo encontramos" y de las consecuencias que no hallar su cadáver supondría para la madre de las niñas. "Después de todo el horror que está sufriendo Beatriz, añadirle otro dolor como sea el miedo a que este individuo se esté riendo o se esté jactando de lo que ha cometido sería marcarla ya de por vida", concluye.