Mónica Oltra ha respondido en Más Vale Tarde a la polémica de los libros sobre sexualidad e igualdad LGTBI que se han repartido en 12 centros educativos de Castellón. Se trata de 32 libros que un juez ha ordenado retirar como medida cautelarísima después de que la Fundación Abogados Cristianos lo denunciara.

Una decisión judicial que la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana califica como "medidas cautelarísimas delirantes": "Son libros que forman parte de las bibliotecas de los centros y que no se han de retirar, porque el Ayuntamiento de Castellón de La Plana no tiene la potestad para retirarlos, sino la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, y ésta no tiene ninguna orden judicial para retirar los libros".