Mónica García responde en Más Vale Tarde a las palabras de Isabel Díaz Ayuso, después de que esta afirmase en la Asamblea de Madrid que "no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema".

"Ojo, para sobrecostes del Zendal sí que hay, que para sobrecostes de sus empresas amigas siempre hay y para sobrecostes de la privatización siempre hay", ha sentenciado la portavoz de Más Madrid en el parlamento autonómico, que asimismo ha apostillado que "eso de que no hay para educar y para sanar, pues hombre, es bastante relativo".

A este respecto, García ha aseverado que Díaz Ayuso es "una presidenta que tiene que gestionar lo público, que no confía en lo público, que deplora lo público y que no pierde ninguna ocasión para desprestigiarlo" y ha recordado que "la educación y la sanidad no son gratis, la pagamos con los impuestos", poniendo como ejemplo la vacunación frente al coronavirus.

A su juicio, la dirigente del PP "considera que para curarse, para educarse, tener políticas sociales y no caer en la exclusión social, tienes que pagarlo, tienes que pasar por caja". Puedes ver su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas.