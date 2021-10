La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la Asamblea que el Gobierno no puede "regalarle a todo el mundo la educación" porque el presupuesto de la región no es suficiente.

"Tenemos en la educación una política que consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos, pero no podemos regalarle todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema, si no, créanme que lo haría", ha dicho.

La popular se ha expresado así tras señalar que la sanidad "se come el 50% del presupuesto" por lo que, según su parecer, la educación no puede consumir el otro 50%: "A mí me gustaría que la educación fuera gratuita para todo el mundo, pero si el 50% del presupuesto va a sanidad y el otro 50% va a educación, díganme, ¿cómo va a la gente al trabajo, cómo se desplaza, cómo se recogen las basuras, qué hacemos con las residencias?".

"No puede ser todo gratuito", ha dicho Ayuso, que ha explicado que "hay que equilibrar los presupuestos". "Ojalá todo fuera gratis, pero es que esto es simplemente una utopía", ha apuntado.

La presidenta, además, ha aprovechado su intervención para atacar a la izquierda, a la que ha acusado de perjudicar a las familias provocando la "pérdida de empleos" y "dejando que se dispare e precio de la luz y el gas".

Además, también ha señalado que el Gobierno "acosa a los autónomos" y que ha "intentado que no trabajaran las familias madrileñas durante la pandemia".

Mónica García a Ayuso: "Pida perdón a las mujeres que tienen que abortar"

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha exigido a Díaz Ayuso que pida "perdón a los inquilinos y a las mujeres que tienen que abortar por los insultos" que profirió este miércoles a estos colectivos.

Además, también le ha afeado que llame "mantenidos subvencionados" a las personas de "las colas del hambre, "ladrones y boicoteadores" a los sanitarios y "un largo etcétera de insultos a sindicatos, progresistas, colectivos LGTBI, feministas, presidentes y papas". "Se refiere a mí como una pija con la boca mustia y tirabuzones", le ha recriminado.

"Luego dirá que es la izquierda la que colectiviza, pero es que usted está haciendo el colectivo mayor de España. El de personas insultadas por Ayuso. La patria son los desfiles cotidianos de gente que nos cuida y que va a trabajar a los centros de salud y a sus hospitales, por eso no tenemos ningún tapujo en decir viva España y viva la sanidad pública", ha apuntado, señalando que no pierde la "esperanza" de que "levante los ojos de sus folios" y le mire "a la cara".

Ayuso ha respondido asegurando que García "es la primera que señala a la oposición a punta de pistola en el Parlamento": "Usted es la que habla e irrumpe cada vez que hablo. Yo he tomado mis notas, escucho a los grupos, y no sé escribir y mirar a la cara a la vez, lo lamento, no se hacer las dos cosas, porque tengo los ojos en el papel o intento escuchar como insultan una y otra vez en los plenos".

"Si yo tuviera tanto tiempo libre como usted, que simplemente tiene que hacer labores de oposición para seguir manipulando cada vez que tengo un entrevista en televisión, por lo meno iría al grano de las cosas y pediría un poquito de respeto a los señores de la oposición de la izquierda", ha dicho.