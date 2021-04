La periodista Mercedes Milá ha contado en Más Vale Tarde cómo vivió la entrevista que Jordi Évole realizó al cantante Miguel Bosé, declarado negacionista de la pandemia de coronavirus, con motivo de la crisis sanitaria que atraviesa España y el resto del mundo. "La entrevista me rompió el corazón porque es un Miguel deteriorado, que no escucha, que parece que ha descubierto la pólvora a la edad que tiene, que son muchos años".

"Es mi amigo, mi niño, y le quiero muchísimo. Pero me alucina que diga que su madre no ha muerto del coronavirus, sino que la han sedado hasta la muerte", ha proseguido explicando Milá, que cree que lo que dijo es "una brutalidad" y le "angustió mucho escucharlo". En este sentido, ha reconocido tener "una información" que no puede dar, pero que "justificaría que él esté tan agresivo con el tema de las vacunas".

Según ha señalado la periodista, hay algo "en su vida personal, que es una mala experiencia con vacunas, que podría haberle hecho tan agresivo". Aun así, cree que este no sería el único factor de su postura: "Es un tío muy inteligente y en la entrevista nos hizo ver a un hombre obcecado, sin ganas de intercambiar opiniones y sin escuchar a los que piensan distinto a él. Ese no es Miguel Bosé".

Para Mercedes Milá, cuando estás "viendo dolor y muerte no puedes ponerte unas gafas negras, porque la realidad es la que es". Por ello, ha concluido: "Yo tengo encima de mis hombros la muerte de amigos y familiares y me hirió lo que decía, con esa frialdad y con la sensación de estar por encima del bien y del mal".