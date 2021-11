Jorge Albertini, abogado de la menor agredida sexualmente en Igualada, ha explicado que la joven ha tenido que volver a ingresar en quirófano esta mañana para someterse a una intervención quirúrgica de tres horas tras sufrir varios vaivenes en su estado de salud.

"Yo no diría que no recuerda. Diría que no está en capacidad de declarar formalmente. Eso no quiere decir que no vaya contando algún tipo de evento. No lo puedo asegurar porque hay un secreto de sumario", ha indicado el magistrado, que ha asegurado que cuando esté recuperada "tendrá capacidad para realizar la descripción de los hechos".

El amigo con el que la joven acudió a la discoteca ha sido descartado como posible autor de la agresión sexual. La chica se despidió de él en la puerta del local y se fue hacia la estación. Ahora, los Mossos se centran en que el ataque se pudo producir por parte de un desconocido.

Las imágenes del polígono tampoco han arrojado luz al caso, pero Albertini pide "confiar en los cuerpos de seguridad": "Está blindada esta investigación y más adelante tendremos pistas. Tengo fé en que eso ocurrirá".