Alsina revela las amenazas que sufrió por parte de Montoro: "Yo decido el IVA del libro digital, tenlo presente"

Cristóbal Montoro, el que fuera ministro de Hacienda de José María Aznar y Mariano Rajoy, ha vuelto a ocupar los titulares de los medios de comunicación después de que se conociera su imputación por las presuntas influencias que habría ejercido desde el Consejo de Ministros a favor de empresas gasísticas.

A raíz de esta información, Carlos Alsina, en Onda Cero, ha desvelado las presiones y amenazas que sufrió por parte del exministro por las críticas que vertía contra él. De hecho, asegura que citó a los responsables del programa que realizaba y a los responsables de la cadena de radio para pedirles que dejaran de criticarle a él y al Ejecutivo.

"Érase una vez un ministro de Hacienda, hombre poderoso, al que le irritaba sobremanera que se le criticara en un programa de radio. Irritado el ministro, contrariado y convencido de que el poder le daba carta blanca, convocó en su Ministerio a los responsables del programa y de la cadena que lo emitía y ejerció toda la presión que pudo para que ese programa se volviera complaciente con él y con su Gobierno, que aplaudiera cada noche sus decisiones y que lo celebrara a él como al hombre que estaba arreglando España", ha asegurado.

No obstante, como no cedieron, Montoro habría pasado a la amenaza con ellos según Alsina: "Primero invocó las oportunidades de negocio que se abrirían en el país gracias a sus sabiduría y su acierto innegable. Oportunidades de negocio, dijo, para que ellos remaran a favor del Gobierno. ¿Se entiende? Visto el cero éxito que tuvo su apelación, cambió de táctica. Invocó lo contrario, el castigo fiscal que podrían las empresas que no entraban por el aro. Aquel hombre poderoso perdió los nervios y los papeles y le espetó, tuteando, al responsable del programa al que denostaba 'soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes? Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba. Tenlo presente'".

"Que el ministro entendía el poder como una vía para premiar favores, beneficiar a los afines y castigar a quien no tragara, no hace falta, al menos por mi parte, que el juez se esfuerce en demostrármelo", ha concluido el periodista.